Tokat'ta Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı

Tokat'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkilerken, Çamlıbel mevkisinde ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi.

Tokat'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkilerken, Çamlıbel mevkisinde ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi.



Kentte dün akşam başlayan sağanak, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve sis, Tokat-Sivas Karayolu'nun 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde sürücülere zor anlar yaşattı. Sivas istikametine seyir halinde olan araçlar durduruldu. Geyras mevkiinde trafik ekipleri tarafından ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmezken, otomobil sürücülerine ise kar lastiği kontrolleri yapılarak yanlarında zincir bulundurmaları koşuluyla izin verildi. Karla kaplanan yolun trafiğe açık tutulması için Karayolları ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yolda devam eden kar küreme çalışmalarının ardından ağır tonajlı araçların seyrine izin verileceği belirtildi.

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