Tokat'ta Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı

Tokat'ta kar yağışı ulaşımı aksattı (2)İL GENELİNDE ÖĞLEDEN SONRA EĞİTİME ARA VERİLDİKent merkezinde belediye temizlik ekipleri kaldırım üzerlerinde ve yollarda kar temizleme çalışması başlattı.

Tokat'ta kar yağışı ulaşımı aksattı (2)



İL GENELİNDE ÖĞLEDEN SONRA EĞİTİME ARA VERİLDİ



Kent merkezinde belediye temizlik ekipleri kaldırım üzerlerinde ve yollarda kar temizleme çalışması başlattı. Yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde bugün öğleden sonra resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler ile birlikte özel eğitim okul ve kurumlarında eğitim öğretime ara verildi.



Ayrıca kar yağışı ile birlikte Başçiftlik, Reşadiye, Artova, Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerine bağlı 413 köyün yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

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