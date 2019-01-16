Tokat
'ta kar yağışı ulaşımı aksattı (3)
TOKAT-SİVAS KARAYOLUNDA KALAN ARAÇLAR KURTARILDI
Kentteki kış şartları nedeniyle Tokat- Sivas
karayolu Yatmış mevkisinde çok sayıda araç mahsur kaldı. Araçtakiler, 155 ihbar hattını ve 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için karayolları ekipleri temizleme araçları çalışma başlatırken, AFAD
ekipleri ve arazi aracı bulunan Tokat Extrem Spor Kulübü üyeleri yolda kalan vatandaşlara yardım etti. Yeşilyurt
ilçesinden Tokat'a öğretmenleri taşıyan bir servis aracı da yoğun kar yağışı nedeni ile yolda kaldı. Servis aracı köylüler tarafından traktör ile çekilerek kurtarıldı. Mahsur kalan öğretmenler Çamlıbel
beldesine götürülerek misafir edildi. Kar
yağışı nedeni ile Tokat-Sivas karayolu da ulaşıma kapandı. Bu yöne hareket halindeki araçlar Geyras mevkisinde trafik ekiplerince beklemeye alındı. Karayolları ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
OKULLAR TATİL EDİLDİ Sabah
saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle öğleden sonra eğitime ara verilen kentte, yarın da ilk ve orta dereceli okulların tatil edilmesi kararlaştırıldı. Yağışın devam ettiği kent genelinde kapalı köy yolu sayısı ise 469'a yükseldi.