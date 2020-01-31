Tokat'ta kar yağışı ulaşımı aksattı - Son Dakika
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Tokat'ta kar yağışı ulaşımı aksattı

7 saat önce

Tokat'ta kar yağışı ulaşımı aksattıTOKAT'ta etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksaklıklara yol açtı.

Tokat'ta kar yağışı ulaşımı aksattı

TOKAT'ta etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksaklıklara yol açtı. Tokat- Sivas karayolu Çamlıbel mevkisinde yüksek tonajlı araçların seyrine izin verilmiyor.

Kentte dün akşam başlayan sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Tokat-Sivas karayolunda ulaşımı aksattı. Trafik ekiplerince Tokat'tan Sivas yönüne giden TIR ve benzeri yüksek tonajlı araçların seyrine izin verilmedi. Kamyon ve otomobillerde ise kar lastiği olanların seyrine izin verildi. Karla kaplanan yolun trafiğe açık tutulması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Yağış nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 129 köy yolu da ulaşıma kapandı. Kapanan yolların yeniden açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Tokat'ta kar yağışı ulaşımı aksattı

Çamlıbel, Sivas, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:13 Kaynak: DHA
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