Tokat'ta kar yağışı ve buzlama ulaşımda aksamalara neden oldu - Son Dakika

Tokat'ta kar yağışı ve buzlama ulaşımda aksamalara neden oldu

TOKAT - Tokat- Sivas kara yolunda kar yağışı ve buzlama ulaşımda aksamalara neden oldu

Tokat'ta aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etili oldu. Tokat-Sivas karayolu Kızıliniş mevkiinde yoğun kar yağışı nedeni ulaşımda aksamalar yaşandı. Kar yağışı ve buzlama nedeni ile birçok ağır tonajlı araç yolda kaldı. Patinaja tutun ağır tonajı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yatmış mevkiinde ise sürgün etkili oldu. Kara yolları ekiplerinin çalışması sonucu yol ulaşıma açıldı.