Tokat'ta kar yağışı ve buzlanma kazalara neden oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta kar yağışı ve buzlanma kazalara neden oldu - Son Dakika

Tokat'ta kar yağışı ve buzlanma kazalara neden oldu

7 saat önce

Tokat'ta kar yağışı ve buzlanma sonucu meydana gelen 3 farklı kazada 1 kişi yaralandı.

Tokat'ta kar yağışı ve buzlanma kazalara neden oldu, System.String[]

Tokat'ta kar yağışı ve buzlanma sonucu meydana gelen 3 farklı kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre; Tokat'ta etkili olan kar yağışı sonucu Çamlıbel beldesi yakınlarında meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yan yattı. Sürücüsünün hafif şekilde yaralandığı kazada ekipleri aracın kaldırılması için çalışma yaptı. Yeşilyurt ilçesinde ise yolda meydana gelen buzlanma kazalara neden oldu. Kuşçu köyü yol ayrımında minibüsle otomobilin karıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı. Yeşilyurt ilçesi yakınlarında meydana gelen bir diğer kazada maddi hasarla atlatıldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçmaktan son anda kurtuldu. - TOKAT

Çamlıbel, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:10 Kaynak: İHA
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