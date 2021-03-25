Tokat'ta kar yağışı ve tipi - Son Dakika

Tokat'ta kar yağışı ve tipi
25.03.2021 12:08
Tokat'ta kar yağışı ve tipi Tokat'ta kar yağışı ile birlikte oluşan tipi sürücülere zor anlar yaşattı.
Tokat'ta kar yağışı ve tipi
TOKAT - Tokat'ta kar yağışı ile birlikte oluşan tipi sürücülere zor anlar yaşattı.
Tokat'ta kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Tokat- Sivas kara yolu kızıleniş mevki ile 1650 rakımlı Çamlıbel tepesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile ulaşımda aksamalar yaşandı. Kızıleniş mevkiinde ağır tonajlı araçlar yolda kaldı. Bölge trafik ekipleri uygulama yaparak araçların yola çıkmasına izin vermedi. Kara yolları ekiplerinin kar kürüme çalışmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Bölgede aralıklarla devam eden kar yağışı nedeni ile ekipler yolun kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
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