Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Kara Saplanan Araçlar Kurtarıldı

Tokat'ta Kara Saplanan Araçlar Kurtarıldı

1 saat önce

Tokat'ta dün etkili olan yağış nedeni ile kara saplanan araçlar, bulundukları yerden kurtarıldı.

Tokat'ta dün etkili olan yağış nedeni ile kara saplanan araçlar, bulundukları yerden kurtarıldı.

Dün kentte sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 50 santimetreye kadar ulaştı. Tokat- Sivas karayolu üzerindeki Yatmış köyü, Çamlıbel beldesi ve Kızıliniş mevkisinde dün kara saplanarak yolda kalan ve bulunduğu yerde bırakılan araçların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Bölgeye gelen çekiciler vasıtasıyla kara saplanmış haldeki çoğu otomobilden oluşan araçlar kurtarıldı. Etrafı karla kaplanan bazı araçlara ise karayolları ekipleri yardım ederek etrafını açtı. Soğuktan arızalanan araçlar çekici vasıtasıyla taşınırken, bazıları ise çalıştırılarak götürüldü.

Bu arada aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle trafik ekipleri Sivas istikametine giden ağır tonajlı araçları Çamlıbel beldesinde durdurdu. Durdurulan araçlar yol kenarında uzun kuyruklar oluşturdu. Yol kenarında bekletilen araçların aralıklarla kontrollü olarak seyrine izin veriliyor. Karayollarına ait kar küreme araçları ise bölgede temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:05 Kaynak: DHA

Sivas, Çamlıbel, Kar, Tokat, Güncel
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