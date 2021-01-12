Tokat'ta karaca avlayan 3 kişi JASAT timleri tarafından yakalandı - Son Dakika

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kaçak olarak karaca avlayan 3 kişi, Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timleri tarafından yakalandı.

Tandırlı köyünde ormanlık alanda 3 kişinin kaçak avlandığı bilgisi üzerine harekete geçen JASAT timleri K.Ç., H.A.A ve M.Ç'nin bir karacayı tüfekle vurduğunu tespit etti.

Yakalanan 3 kişiye Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce kaçak avlandıkları için toplam 25 bin 417 lira para cezası kesildi.

Kaçak avcılık yapan 3 kişinin tüfeklerine ise el konuldu.