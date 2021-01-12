Tokat'ta karaca avlayan 3 kişi JASAT timleri tarafından yakalandı - Son Dakika
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Tokat'ta karaca avlayan 3 kişi JASAT timleri tarafından yakalandı

12.01.2021 12:34
Tokat'ta karaca avlayan 3 kişi JASAT timleri tarafından yakalandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kaçak olarak karaca avlayan 3 kişi, Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timleri tarafından yakalandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kaçak olarak karaca avlayan 3 kişi, Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timleri tarafından yakalandı.

Tandırlı köyünde ormanlık alanda 3 kişinin kaçak avlandığı bilgisi üzerine harekete geçen JASAT timleri K.Ç., H.A.A ve M.Ç'nin bir karacayı tüfekle vurduğunu tespit etti.

Yakalanan 3 kişiye Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce kaçak avlandıkları için toplam 25 bin 417 lira para cezası kesildi.

Kaçak avcılık yapan 3 kişinin tüfeklerine ise el konuldu.

Tokat'ta karaca avlayan 3 kişi JASAT timleri tarafından yakalandı
Tokat'ta karaca avlayan 3 kişi JASAT timleri tarafından yakalandı
Tokat'ta karaca avlayan 3 kişi JASAT timleri tarafından yakalandı
Tokat'ta karaca avlayan 3 kişi JASAT timleri tarafından yakalandı

YORUMLAR
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Jandarma, JASAT, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat'ta karaca avlayan 3 kişi JASAT timleri tarafından yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat'ta karaca avlayan 3 kişi JASAT timleri tarafından yakalandı - Son Dakika
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