Tokat'ta, karantina misafirlerine spor malzemesi - Son Dakika

Tokat'ta, karantina misafirlerine spor malzemesi

TOKAT'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında KYK yurdunda karantinaya alınanlara, egzersiz yapabilmeleri için spor malzemeleri dağıtıldı.

TOKAT'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında KYK yurdunda karantinaya alınanlara, egzersiz yapabilmeleri için TOKAT'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında KYK yurdunda karantinaya alınanlara, egzersiz yapabilmeleri için spor malzemeleri dağıtıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Hollanda'dan Tokat'ta getirilen, 2'si bebek 348 kişi, 4 gün önce Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirildi. 14 gün karantinada tutulacak olan misafirlere, Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personelince egzersiz yapmaları için spor malzemeleri dağıtıldı. Spor malzemelerini alanlar, yurt görevlilerine teşekkür etti.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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