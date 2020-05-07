Tokat'ta karantina önlemleri sürüyor - Son Dakika

Tokat'ta karantina önlemleri sürüyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde semt pazarları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde semt pazarları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatıldı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Ziya Gökalp ve ve Kuruçay mahallelerinde 14 gün süreyle karantina uygulanması kararlaştırılmasının ardından polis ekipleri, mahallelerin giriş çıkışlarında önlem aldı. Erbaa Belediyesi de önlem alan görevliler için çadır kurdu. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede 14 gün süreyle salı ve cumartesi günleri kurulan semt pazarlarının da kapatıldığı bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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