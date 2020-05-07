Tokat'ta karantinadaki vatandaşlara veda konseri - Son Dakika

Tokat'ta karantinadaki vatandaşlara veda konseri

Ukrayna'dan korona virüs salgını nedeni ile tahliye edilerek, Tokat'ta karantinaya alınan vatandaşlara karantinanın son gününde veda konseri düzenlendi.

Ukrayna'dan korona virüs salgını nedeni ile tahliye edilerek, Tokat'ta karantinaya alınan vatandaşlara karantinanın son gününde veda konseri düzenlendi. Korona virüs salgını nedeni ile Ukrayna'nın başkenti Kiev'den tahliye edilen 323 Türk vatandaşı Tokat'ta bulunan Aydoğan Aydın Öğrenci Yurdu'nda 14 günlük karantina altına alınmıştı. Vatandaşların karantina sürelerinin dolması üzerine Tokat Valiliği tarafından vatandaşlara veda konseri düzenlendi. Konserde Türk Sanat Müziği ve ilahilerden oluşan eserlere yer verildi. Valilik, ayrıca her vatandaşa Tokat'a özgü masa örtüsü armağan etti. Ukrayna'dan tahliye edilen vatandaşların yarın sabah saat 09.00'da karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerini uğurlanacak. - TOKAT

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum

Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı

Ünlü sunucunun koronavirüs olduktan sonraki değişimi takipçilerini üzdü

Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor

Gecekondu milyoneri yeni yaşını, aşkıyla parkta sarmaş dolaş kutladı

Yeşim Salkım'dan kavgalı olduğu Gülben Ergen'e sert sözler: Hayattaki tek başarısı 3 çocuğu

Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim

Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı?

Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık

Güldür Güldür'ün oyuncusu Berkay Tulumbacı'dan maske yorumu: İnşallah pideciyle öpüşmem

Şarkıcı Akrep Nalan, normalleşme sürecine tepki gösterdi: Ölürsünüz

Oyuncu Gürgen Öz'den faturaların fazla gelmesinin ardından İGDAŞ'a tepki: Müdürleri müneccimlik eğitimi almış

45 kilo veren ünlü şarkıcı, iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor

Survivor Aycan Yanaç: Fenerbahçe'den başka yerde kendimi göremiyorum