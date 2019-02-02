Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Tokat'ta Karbonmonoksit Zehirlenmesi

1 saat önce

Tokat'ın Zile ilçesinde, sobadan sızan gazdan zehirlenen Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ın annesi hayatını kaybetti, babası ise hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ta Karbonmonoksit Zehirlenmesi, System.String[]
Tokat'ın Zile ilçesinde, sobadan sızan gazdan zehirlenen Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ın annesi hayatını kaybetti, babası ise hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Narlıkışla köyünde yaşayan Osman Çakmak'ın annesi Sultan ve babası Ömer Çakmak'tan (80) haber alamayan yakınları eve gitti.

Çifti evde hareketsiz halde bulan yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, Sultan Çakmak'ın, sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.

Zile Devlet Hastanesine kaldırılan Ömer Çakmak ise buradaki müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:18 Kaynak: AA

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