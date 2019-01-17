Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Karda Kalan Araçlar Kurtarıldı

Tokat'ta Karda Kalan Araçlar Kurtarıldı

1 saat önce

TOKAT'ta dün etkili olan yağış nedeniyle kara saplanan araçlar, kurtarıldı.

Tokat'ta Karda Kalan Araçlar Kurtarıldı, System.String[]
TOKAT'ta dün etkili olan yağış nedeniyle kara saplanan araçlar, kurtarıldı.

Kentte, dün sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde yarım metreye ulaştı. Tokat- Sivas karayolu üzerindeki Yatmış köyü, Çamlıbel beldesi ve Kızıliniş mevkisinde dün kara saplanarak yolda kalan ve bulunduğu yerde bırakılan araçların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Bölgeye gelen çekiciler vasıtasıyla çoğu otomobilden oluşan araçlar, kurtarıldı. Bazı araçların çevresindeki karlar Karayolları ekipleri tarafından temizlendi. Soğuktan arızalanan araçlar çekici vasıtasıyla taşınırken, bazıları ise çalıştırılarak götürüldü.

Bu arada aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle trafik ekipleri Sivas yönüne giden ağır tonajlı araçları Çamlıbel beldesinde durdurdu. Durdurulan araçlar yol kenarında uzun kuyruklar oluşturdu. Yol kenarında bekletilen araçların aralıklarla kontrollü olarak seyrine izin veriliyor. Karayollarına ait kar küreme araçları ise bölgede temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. - Tokat

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:01 Kaynak: DHA

Sivas, Çamlıbel, Kar, Tokat, Güncel
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