Tokat'ta Karda Mahsur Kalan İşçiler 9 Saatte Kurtarıldı

Tokat'ın Turhal ilçesinde araçlarının kara saplanması sonucu dağda 9 saat mahsur kalan 2 kişi, jandarma, özel idare ekipleri ve korucuların çabasıyla kurtarıldı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde araçlarının kara saplanması sonucu dağda 9 saat mahsur kalan 2 kişi, jandarma, özel idare ekipleri ve korucuların çabasıyla kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, bir GSM şirketine ait antenlerin bakımı için Yazıtepe köyü Sivri Tepe bölgesindeki verici istasyonuna giden Şükrü Erçoban ve Atilla Adıgüzel'in, araçları kara saplandı.



İşçiler jandarmayı arayarak yardım istedi. Bunun üzerine İlçe Özel İdare ekipleri, jandarma ve korucuların yaklaşık 9 saat süren çalışması sonucu işçilere ulaşıldı.



Kurtarılan işçilerin kara saplanan araçları da bulunduğu yerden çıkarıldı.

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