Tokat'ta "Kariyer Merkezlerinin Geleceği Çalıştayı" - Son Dakika

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) Kariyer Merkezlerinin Geleceği Çalıştayı düzenlendi.

TOGÜ Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen ve Karadeniz Bölgesi Üniversiteleri Kariyer Merkezi (KARMER) yöneticilerinin katıldığı çalıştayın açılışına Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Süha Parlaktaş, Genel Sekreter Fatih Alhan, KARMER Müdürü Doç. Dr. Doğan Bozdoğan, İŞKUR Tokat İl Müdürü Bekir Fındık ile dekanlar katıldı.

Rektör Şahin, burada yaptığı konuşmada, üniversitenin US News Dünya sıralamasında 1065, Asya sıralamasında 278, Türkiye sıralamasında ise 18. sırada yer aldığını belirtti.

Müfredatların usulüne uygun şekilde değiştirilmesi için iki yıllıklarda üç yılda, 4 yıllıklarda ise 5 yılda bir değiştirilmesinin tavsiye edildiğini anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Ancak özel sektörde sürekli ihtiyaçlar değişiyor. Bu nedenle sürekli güncelleme gerekiyor. Müfredat değişikliğini bazı noktalarda özel sektörün ihtiyaçlarına göre güncelleyemiyorsak öğrenciye ilave eğitim vermemiz gerekiyor. İşte bu eğitimi kariyer merkezilerinde veriyoruz. Merkezimizde güzel konuşma, mülakat becerisi, öz geçmiş yazabilme gibi istihdama yönelik birçok alanda eğitim verilmektedir. Yani diplomanın yanı sıra öğrencilerimize eğitim gördükleri alanlarla ilgili belgeler de veriliyor. Tecrübeli eleman istenen bir ortamda sertifikasyon önemli bir anlam taşımaktadır. Tecrübe yoksa belgenizin olması gerekiyor."