Tokat'ta kavşakta otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta kavşakta otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Tokat'ta kavşakta otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

6 saat önce

Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Tokat'ta kavşakta otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]

Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre; kaza Tokat- Turhal kara yolu Pazar ilcesi kavşağında meydana geldi. Kazada, R. O. idaresindeki 11 AAC 225 plakalı otomobil ile B.H. Ö. idaresindeki 60 BG 314 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Bir süre tek şeritten sağlanan trafik, kazada hurdaya dönen otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü. Bölge trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:24 Kaynak: İHA
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