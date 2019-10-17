Son Dakika Haberleri: Tokat'ta kayalıklardan düşen kişi öldü
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Tokat'ta kayalıklardan düşen kişi öldü

44 dakika önce

Tokat'ın Niksar ilçesinde kayalıklardan düşen kişi yaşamını yitirdi.

Tokat'ta kayalıklardan düşen kişi öldü, System.String[]

Tokat'ın Niksar ilçesinde kayalıklardan düşen kişi yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Akıncı köyü kırsalında gezmeye çıkan Ali Yazıcı (60), arazideki kayalıklar üzerinde dengesini kaybederek uçuruma düştü. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu Yazıcı'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Yazıcı'nın cesedi, bulunduğu yerden çıkartılarak otopsi için Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ali Yazıcı, Niksar, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:18 Kaynak: AA
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