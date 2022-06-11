Tokat'ta kayalıklardan düşerek mahsur kalan kişiyi AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Tokat'ta kayalıklardan düşerek mahsur kalan kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

11.06.2022 14:51
Tokat'ta kayalıklardan düşerek mahsur kalan kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

Tokat'ta kayalıklardan düşerek mahsur kalan kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Tokat'ta kayalıklardan düşerek mahsur kalan kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Merkeze bağlı Ulaş köyünde Fatih Çakmak, kanyona tırmanırken kayalıklardan düşerek mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu Çakmak, bulunduğu yerden alınarak ambulansa taşındı.

Vücudunda kırıklar oluşan Çakmak, hastaneye kaldırıldı.

YORUMLAR
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Çıktığı kayalıktan düşüp yaralandı, ekipler seferber oldu Çıktığı kayalıktan düşüp yaralandı, ekipler seferber oldu Kayalıklardan düşen vatandaşı AFAD kurtardı Kayalıklardan düşen vatandaşı AFAD kurtardı
Kaynak: AA

Fatih, Tokat, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta kayalıklardan düşerek mahsur kalan kişiyi AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tokat'ta kayalıklardan düşerek mahsur kalan kişiyi AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika
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