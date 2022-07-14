Köyde yapılan aramalardan sonuç alınamayınca jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istendi. AFAD ekipleri, köyde kayıp adam için arama çalışması başlattı.

Kaynak: AA

Jandarma, Tokat, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tokat'ta kaybolan alzaymır hastası komşusunun tarlasında uyurken bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.