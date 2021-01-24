Tokat'ta, kayıp alzaymır hastası her yerde aranıyor - Son Dakika
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Tokat'ta, kayıp alzaymır hastası her yerde aranıyor

24.01.2021 14:57
Tokat'ta, kayıp alzaymır hastası her yerde aranıyor

TOKAT'ın Niksar ilçesinde, 5 gün önce evden çıktıktan sonra haber alınamayan alzaymır hastası Mustafa Duman (78) için arama çalışmalarında şu ana kadar bir ize rastlanmadı.

TOKAT'ın Niksar ilçesinde, 5 gün önce evden çıktıktan sonra haber alınamayan alzaymır hastası Mustafa Duman (78) için arama çalışmalarında şu ana kadar bir ize rastlanmadı.

Niksar ilçesi Çimenözü köyünde yaşayan, evli ve 1 çocuk babası, alzaymır hastası Mustafa Duman, 5 gün önce evden çıktı. Duman'ın geri dönmemesi üzerine meraklanan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine jandarma ile Tokat Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Mustafa Duman'ı bulmak için çalışma başlattı. Duman'ı arama çalışmalarına Samsun, Tokat, Sivas'tan gelen ANDA Arama Kurtarma gönüllüleri de katıldı. Bölgede yapılan arama çalışmalarında şu ana kadar Duman'ın izine rastlanmadı.


Tokat'ta, kayıp alzaymır hastası her yerde aranıyor
Tokat'ta, kayıp alzaymır hastası her yerde aranıyor
Tokat'ta, kayıp alzaymır hastası her yerde aranıyor
Tokat'ta, kayıp alzaymır hastası her yerde aranıyor
Tokat'ta, kayıp alzaymır hastası her yerde aranıyor
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Kaynak: DHA

Mustafa Duman, Alzheimer, Niksar, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta, kayıp alzaymır hastası her yerde aranıyor - Son Dakika


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