Tokat'ta kayıp ihbarı yapılan kardeşler evde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Tokat'ta kayıp ihbarı yapılan kardeşler evde bulundu

22.09.2022 14:08
Tokat'ta kayıp ihbarı yapılan kardeşler evde bulundu

Tokat'ta kayıp ihbarında bulunulan 2 çocuğun evlerinde oldukları belirlendi.

Tokat'ta kayıp ihbarında bulunulan 2 çocuğun evlerinde oldukları belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Bedestenlioğlu Mahallesi'nde ikamet eden bir kadın, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan polis ekibinin yanına giderek, çocukları 10 yaşındaki M.D.E. ile 6 yaşındaki B.E'den sabah okula gitmek için evden çıktıktan sonra haber alamadığını söyledi.

Bunun üzerine polis, çocukların öğrenim gördüğü okula gitti. Çocukların okulda bulunmadıklarının öğrenilmesinin ardından ev ve çevresinde araştırma yapıldı.

Yapılan aramada, kardeşlerin okula gitmeyip evin üst katına çıktıkları ve oyun oynadıkları tespit edildi.

YORUMLAR
500
Ataşehir'de sahte bilezik satmaya çalışan şahıs, suçüstü yakalandı! Kendisini, 'sahte kelimesini anlamadım' diyerek savundu Ataşehir'de sahte bilezik satmaya çalışan şahıs, suçüstü yakalandı! Kendisini, 'sahte kelimesini anlamadım' diyerek savundu Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta kayıp ihbarı yapılan kardeşler evde bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:42 Putin'in ilan ettiği seferberlik kararı sonrası Rusya karıştı! Polisler, istihbaratçıları protestocu sanıp gözaltına aldılar
13:33 İzmir'deki İlk Kurşun Anıtı'nın rölyefini çalınmak istendi! Hırsızlık girişimi, çevredekilerin durumu fark etmesi sonucu son buldu
13:13 Organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı
13:04 Ehliyetlerine el konulanlar çağrı yaptı! Ehliyet affı için kanun teklifi verildi
12:20 Kuzey Kore iddiaları yalanlaıd: Rusya'ya satış yapmadık, ABD ağzını kapalı tutsun
12:12 Didem Soydan, Gonca Vuslateri, Meltem Cumbul İran'a karşı! Mahsa Amini için bayrağa benzer uzun saç paylaştılar
12:08 EYT'lileri heyecanlandıran sözler Bakan Bilgin'den geldi
12:07 Ruslar Putin'in ilan ettiği kısmi seferberlik ilanın ardından Rusya'dan kaçıyor! Kazakistan yolundaki uzun kuyruklar görüntülendi
11:21 Kocası çocuklarının önünde katletmişti! Pakistan Öner'in vücudundaki 49 bıçak darbesi otopsi raporunda
11:23 İran'da gerçekleşen Mahsa Amini protestoları dünyaya yayılıyor! İslam Devrimi sonrası yaşanan en büyük olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 14:08:44. #1.13#
SON DAKİKA: Tokat'ta kayıp ihbarı yapılan kardeşler evde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement