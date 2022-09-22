Alınan bilgiye göre, Bedestenlioğlu Mahallesi'nde ikamet eden bir kadın, Cumhuriyet Meydanı 'nda bulunan polis ekibinin yanına giderek, çocukları 10 yaşındaki M.D.E. ile 6 yaşındaki B.E'den sabah okula gitmek için evden çıktıktan sonra haber alamadığını söyledi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tokat'ta kayıp ihbarı yapılan kardeşler evde bulundu - Son Dakika

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