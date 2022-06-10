Kene ile mücadele kapsamında tüm büyükbaş hayvanlar ilaçlanıyor - Son Dakika
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Kene ile mücadele kapsamında tüm büyükbaş hayvanlar ilaçlanıyor

10.06.2022 12:07

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin ile röportaj Tokat'ta kene ile mücadele kapsamında tüm büyükbaş hayvanlar ilaçlanıyor TOKAT - Tokat'ta kene ile mücadele kapsamında büyükbaş hayvanlarda ilaçlama çalışması gerçekleştiriliyor.

Büyükbaş hayvanlardan

- İlaçlama çalışmaları

- İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin ile röportaj Tokat'ta kene ile mücadele kapsamında tüm büyükbaş hayvanlar ilaçlanıyor

TOKAT - Tokat'ta kene ile mücadele kapsamında büyükbaş hayvanlarda ilaçlama çalışması gerçekleştiriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında Tokat ve çevresinde görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığıyla mücadele kapsamında il genelindeki tüm büyükbaş hayvanların ilaçlanması amacıyla nisan ayında çalışma başlattı.

Bu kapsamda il genelinde bulunan büyükbaş hayvanlar, ayda bir görevlilerce ilaçlanıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin de Ulaş köyünde yürütülen çalışmalara katıldı.

Şahin, AA muhabirine, il genelinde 302 bin büyükbaş hayvan bulunduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığınca KKKA hastalığı riski bulunan 26 ilde kene ile mücadele çalışmaları yapıldığına işaret eden Şahin, "Hazırlıklarımıza kış döneminde başlamış olup, nisan ayında ilk ilaçlamayı yaptık. İlimizde bulunan bütün büyükbaş hayvanların kene ilaçlaması yapıldı." dedi.

İlaçlamanın yaz dönemi boyunca sonbahar aylarına kadar sürdürüleceğini anlatan Şahin, "İl Sağlık Müdürlüğümüz ile iş birliği içinde risk durumu fazla olan köylerimizde ilaçlama çalışmalarını daha fazla yapıyoruz. Kene riski fazla olan köylerde 4-5 defa ilaçlama yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Kene ile mücadele kapsamında tüm büyükbaş hayvanlar ilaçlanıyor
Kene ile mücadele kapsamında tüm büyükbaş hayvanlar ilaçlanıyor
Kene ile mücadele kapsamında tüm büyükbaş hayvanlar ilaçlanıyor
Kene ile mücadele kapsamında tüm büyükbaş hayvanlar ilaçlanıyor
Kene ile mücadele kapsamında tüm büyükbaş hayvanlar ilaçlanıyor
Kene ile mücadele kapsamında tüm büyükbaş hayvanlar ilaçlanıyor
Kene ile mücadele kapsamında tüm büyükbaş hayvanlar ilaçlanıyor
Kene ile mücadele kapsamında tüm büyükbaş hayvanlar ilaçlanıyor
Kene ile mücadele kapsamında tüm büyükbaş hayvanlar ilaçlanıyor

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kene ile mücadele kapsamında tüm büyükbaş hayvanlar ilaçlanıyor - Son Dakika

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