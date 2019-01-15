Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Kenevir Üretimi Heyecanı

Tokat'ta Kenevir Üretimi Heyecanı

54 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın kenevir ile ilgili açıklamaları sonrası ekim yapılacak illeri heyecan sardı.

Tokat'ta Kenevir Üretimi Heyecanı, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın kenevir ile ilgili açıklamaları sonrası ekim yapılacak illeri heyecan sardı. Geçmiş dönemde kenevirden yapılan urgan, yular ve halatların yer aldığı şehir müzesini gezen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kenevir ekimi yapılacak iller arasında Tokat'ın yer almasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kenevir üretimi ile ilgili açıklamaları sonrası Amasya, Antalya, Bartın, Burdur, Çorum, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Karabük, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 19 ilde bakanlığın izniyle kenevir üretilecek.

'EKONOMİK DEĞERİ BÜYÜK'

Kenevir üretiminin ülke ekonomisine ve üretimi yapılan illere katkı sağlanması amaçlanırken 1574 yılında kenevir üretimine başlanan Tokat'ta 1980'li yıllara kadar ekim devam etti. 1980'li yıllarda yasaklanan kenevirlerden yapılan yular, urgan ve halatlar şehir müzesinde sergileniyor. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kenevir ekimi yapılacak iller arasında Tokat'ın yer almasından mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Şu anda 19 ilde kenevir üretimi ile ilgili bir çalışma başlatıldı. Bu illerden birisi de Tokat. Kenevir üretiminin, Tokat'a katma değer anlamında büyük katkılar sağlayacağı kanaatindeyim. Küçüklüğümden hatırlıyorum, kenevirler ekilirdi. Yapılan üretimler şehirlere, köylere ciddi anlamda katkı sağlardı. Ama sonrasında kenevir, daha farklı bir algıyla yasaklandı ve kullanılmadı. Bir anda Türkiye'nin gündeminden kenevir kalktı. Kenevirin kullanım alanları ve sağladığı faydalar saymakla bitmez. Kenevir oksijen anlamında ciddi bir kazanım sağlayan bir ürün. Kağıt üretiminde de kenevir çok önemli bir yerde. Ağaç 3 kez kağıda dönüşebiliyorken, kenevir 8 kez dönüşüyor. Bu da son derece önemli. Bu, kenevirin ne kadar ekonomik bir değer katacağını ortaya koymaktadır. Hem Türkiye de hem Tokat'ta üretilmeye başladığında bir çok sektörde hem ülkemize katkı sağlayacak hem de şehrimize katkısı olacak. Burada Cumhurbaşkanımızın feraseti, bu konudaki ilgisi ve attığı adım ve atılımlar hem ülkemize hem de 19 ile büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

ŞEHİR MÜZESİ'NDE SERGİLENİYOR

Şehir Müzesi'nde kenevirden yapılan ürünlerin olduğu bölümü ziyaret eden Eroğlu, "Osmanlı çarşımızda bir kısım dükkanımızda urgancı diye tabir ettiğimiz bölümlerde yer alan eskiye dair ürünlerimizin hepsi de kenevirden, kendirden yapılmış. Bunları biz günümüzde de artık inşallah üretimle beraber yeniden göreceğiz. Biz hem geçmişi yad etmek, hem de bu anlamda kenevirin nasıl ve nerelerde kullanıldığı burada anlatmak, Tokatımızın da bundan istifade ediyor olmasından dolayı duyduğumuz mutluluğu paylaşmak için buradayız" dedi. - Tokat

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:33 Kaynak: DHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evlilik Teklifi Aldığı Anları Sosyal Medyadan Paylaşan Genç Kız, Üniversiteden Kovuldu Alçak Frekanslı Duyma Kaybı Tanısı Koyulan Çinli Kadın Erkeklerin Sesini Duyamıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki Güvenli Bölge Türkiye Tarafından Oluşturulacak Giresunlular Kenevir Ekmek İstiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 15:27:00. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Kenevir Üretimi Heyecanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]