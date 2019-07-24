Son Dakika Haberleri: Tokat'ta keneye karşı beç tavuğu dağıtıldı
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Tokat'ta keneye karşı beç tavuğu dağıtıldı

1 saat önce

Tokat'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı ile mücadele kapsamında 7 yılda 2 bin 600 adet beç tavuğu dağıtımı yapıldı.

Tokat'ta keneye karşı beç tavuğu dağıtıldı, System.String[]
Tokat'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı ile mücadele kapsamında 7 yılda 2 bin 600 adet beç tavuğu dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının yoğun olarak görüldüğü yerleşim alanlarındaki vatandaşlara birer çift olmak üzere bahçelerinde beslemeleri ve tabiata salmamaları koşulu ile ücretsiz olarak Beç tavuğu dağıtımı yapıldı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı ile mücadele kapsamında 2012 yılından itibaren Tokat merkez ve köylerine toplam 2 bin 600 adet beç tavuğu dağıtımı yapıldı. Bu kapsamda merkeze bağlı Karakaya köyü ile Almus ilçesine bağlı Çiftlik köyüne beç tavuğu dağıtımı gerçekleştirildi.

DKMP Müdürlüğü sosyal medya hesabında yapılan açıklamada; "Beç tavukları, keneleri yemek suretiyle hastalıkla mücadelede katkı sağlamakta ve hastalığın yayılmasının önüne geçmektedir. Öyle ki son zamanlarda ilimizde hastalıkla ilgili gözle görülür bir azalma söz konusudur. Bakanlığımızın tahsisleri doğrultusunda, beç tavuğu dağıtımı çalışmalarına önümüzdeki yıllarda da devam edilmesi planlanmaktadır" şeklindeki bilgilere yer verildi. - TOKAT
Kongo, Kırım, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:38 Kaynak: İHA
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