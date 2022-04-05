Tokat'ta kereste atölyesinde korkutan yangın - Son Dakika
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Tokat'ta kereste atölyesinde korkutan yangın

05.04.2022 01:16
Tokat'ta kereste atölyesinde korkutan yangın

Tokat'ta bir kereste atölyesinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Tokat'ta bir kereste atölyesinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın; Yeniyurt Mahallesinde bulunan keresteciler sitesinde meydana geldi. Atölye kısmında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Atölyenin çatısını saran yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınabildi. Kısa sürede yapılan müdahale ile yangın diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Maddi hasarla atlatılan yangınla ilgili itfaiye ekipleri inceleme başlattı. - TOKAT

Tokat'ta kereste atölyesinde korkutan yangın
Tokat'ta kereste atölyesinde korkutan yangın
Tokat'ta kereste atölyesinde korkutan yangın

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İtfaiye, Atölye, Yangın, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta kereste atölyesinde korkutan yangın - Son Dakika


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