Mezbahadan kaçan boğa peşindekilere zor anlar yaşattı - Son Dakika
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Mezbahadan kaçan boğa peşindekilere zor anlar yaşattı

01.08.2022 15:38

TOKAT'ta kesilmek için mezbahaya götürülen boğa görevlilerin elinden kaçtı.

TOKAT'ta kesilmek için mezbahaya götürülen boğa görevlilerin elinden kaçtı. Tokat- Turhal kara yolunu yönüne giden boğa, 1 saat süren takip sonrasında uyuşturucu iğne ile sakinleştirildikten sonra kesilerek mezbahaya götürüldü.

Olay, saat 13.30 sıralarında kent merkezindeki Yeniyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Kurnaz, 4 yaşındaki boğayı öğle saatlerinde kesim için özel bir mezbahaya götürdü. Kesilmeyi bekleyen boğa, bir anda görevlilerin elinden kurtulup kaçmaya başladı. Hayvan sahipleri ve mezbaha görevlileri kaçan boğayı yakalamak için peşine düştü. Tokat-Turhal kara yoluna çıkan boğa için polis ve belediye ekiplerinden yardım istendi. Polis ekipleri kara yolunda önlem aldı. Belediye ekipleri yaklaştıkları hayvana 6 kez uyuşturucu iğne vurdu. Sakinleşen boğa, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından etkisiz hale getirilip, kesimi yapıldı.


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Kaynak: DHA

Yeniyurt, Turhal, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mezbahadan kaçan boğa peşindekilere zor anlar yaşattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mezbahadan kaçan boğa peşindekilere zor anlar yaşattı - Son Dakika
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