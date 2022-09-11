Kına gecesinde havaya açılan ateş sonucu ölen kişi toprağa verildi

Merkeze bağlı Büyükbağlar köyünde dün kına gecesinde tabanca ile havaya açılan ateş sonucu karnına mermi isabet eden 29 yaşındaki Mustafa Koşar ağır yaralanmış ve kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Şüpheli M.U. ise kullandığı tabancayla jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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