Kına gecesinde havaya açılan ateş sonucu ölen kişi toprağa verildi - Son Dakika
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Kına gecesinde havaya açılan ateş sonucu ölen kişi toprağa verildi

11.09.2022 16:36
Kına gecesinde havaya açılan ateş sonucu ölen kişi toprağa verildi

Tokat'ta kına gecesinde havaya açılan ateş sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişi toprağa verildi.

Tokat'ta kına gecesinde havaya açılan ateş sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişi toprağa verildi.

Büyükbağlar köyünde kına gecesinde havaya ateş edilmesi sonucu ölen 29 yaşındaki Mustafa Koşar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından, yakınları tarafından Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınarak Büyükbağlar köyü Aşağı Mahalle Camisi'ne getirildi.

Tuba Koşar, eşinin tabutuna omuz vererek gözyaşı döktü.

İki çocuk babası Koşar'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Gözaltına alınan zanlı M.U, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Merkeze bağlı Büyükbağlar köyünde dün kına gecesinde tabanca ile havaya açılan ateş sonucu karnına mermi isabet eden 29 yaşındaki Mustafa Koşar ağır yaralanmış ve kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Şüpheli M.U. ise kullandığı tabancayla jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Mustafa Koşar, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kına gecesinde havaya açılan ateş sonucu ölen kişi toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kına gecesinde havaya açılan ateş sonucu ölen kişi toprağa verildi - Son Dakika
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