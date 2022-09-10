Tokat'ta kına gecesinde havaya açılan ateşte merminin isabet ettiği kişi öldü - Son Dakika
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Tokat'ta kına gecesinde havaya açılan ateşte merminin isabet ettiği kişi öldü

10.09.2022 23:58
Tokat'ta kına gecesinde havaya açılan ateşte merminin isabet ettiği kişi öldü

Tokat'ta kına gecesinde havaya açılan ateşte merminin isabet ettiği kişi öldü.

Tokat'ta kına gecesinde havaya açılan ateşte merminin isabet ettiği kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Büyükbağlar köyündeki kına gecesinde henüz kimliği belli olmayan kişi tarafından tabanca ile havaya açılan ateş sonucu mermi 29 yaşındaki Mustafa Koşar'ın karnına isabet etti.

Ağır yaralanan ve Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan Koşar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Koşar'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Haberi duyarak hastaneye gelen Koşar'ın yakınları gözyaşı döktü. Hastanede polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Şüpheli M.U. kullandığı tabancayla jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Mustafa Koşar, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta kına gecesinde havaya açılan ateşte merminin isabet ettiği kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tokat'ta kına gecesinde havaya açılan ateşte merminin isabet ettiği kişi öldü - Son Dakika
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