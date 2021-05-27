Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı teşhisiyle 13 kişi tedavi görüyor - Son Dakika

Tokat'ta 13 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor.

Alınan bilgiye göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne, nisan ayının sonlarından itibaren KKKA hastalığı şüphesiyle 42 kişi başvurdu.

Bunlardan bazıları ayakta tedavi edilip evine gönderilirken, bazıları da hastanede tedavi altına alındı.

Bu çerçevede, TOGÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nde 12, yoğun bakım ünitesinde ise bir kişinin tedavisi sürüyor.

Tokat'ta, yaklaşık bir ayda KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören 2 kişi hayatını kaybetti.