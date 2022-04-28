Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı teşhisi ile 3 kişi tedavi görüyor - Son Dakika
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Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı teşhisi ile 3 kişi tedavi görüyor

28.04.2022 11:12
Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı teşhisi ile 3 kişi tedavi görüyor

Tokat'ta 3 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde tedavi ediliyor.

Tokat'ta 3 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde tedavi ediliyor.

Kentte geçen haftadan bu yana vücutlarına yapışan keneyi kendileri çıkardıktan sonra rahatsızlanan 3 kişi, TOGÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümüne başvurdu.

KKKA tanısıyla hastanede tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kırım, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı teşhisi ile 3 kişi tedavi görüyor - Son Dakika


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