Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Kış

Tokat'ta Kış

1 saat önce

Tokat'ta kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

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Tokat'ta kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Tokat-Sivas kara yolunda tipi ve kar nedeniyle kara saplanan çok sayıda araç çekici yardımı ile kurtarıldı, ulaşım ekiplerin çalışması sonucu normale döndü.

İl genelinde kapalı olan 376 köy yolunu ulaşıma açmak için ekipler çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Almus içesinde ise olumsuz hava koşulları sonucu trafonun patlaması nedeniyle ilçeye bağlı belde ve köylere elektrik verilemiyor.

Çevreli beldesinde ikamet eden Ayhan Dönmez, 2 gündür elektrik kesintisi yaşandığını, cep telefonlarının da çekmediğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:14 Kaynak: AA

Sivas, Tokat, Güncel
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