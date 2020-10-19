Tokat'ta Kitap Kardeşliği Projesi - Son Dakika

Tokat Belediyesi Yeşilırmak Bilgi Evi tarafından Kitap Kardeşliği Projesi başlatıldı.

Çocukların okuma oranlarını artırmak, 7-14 yaş arası çocukların kitaplar üzerinde gönül bağı kurabilmelerini sağlamak amacıyla Yeşilırmak Bilgi Evi Kitap Kardeşliği Projesi başlattı.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu düzenlenen basın toplantısında proje hakkında bilgi vererek, tüm çocukları Bilgi Evi'ne beklediklerini söyledi.

Eroğlu, "7-14 yaş arası çocuklarımıza hitap eden bu proje ile kardeşlik duygularını pekiştirmek, kitaplarla gönül bağı kurmalarını amaç edindik. Çocuklarımız hem Bilgi Evi kütüphanemizden özenle seçilen kitaplara rahatça ulaşabilecekler hem de kendi evlerindeki kitapları birbirleriyle paylaşarak, paylaşım duygusunu geliştirecekler. Çocuklarımız Bilgi Evi kütüphanesinden ödünç almış oldukları kitapları 14 gün süre içinde teslim ederek, kitap analiz formunu' dolduracaklar ve bu analizler eğitim danışmanlarımız tarafından kontrol edilerek onaylanacaktır.

Amacımız, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza sahip çıkmak onları hayata hazırlamaktır. Projede emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür eder, tüm çocuklarımızı bu güzel projeden istifade etmeleri için Bilgi Evimi'ze bekleriz." dedi.