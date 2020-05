Tokat'ta Kızılay günlük 600 pide dağıtıyor - Son Dakika

Tokat'ta Kızılay günlük 600 pide dağıtıyor

KIZILAY Tokat Şubesi koronavirüs tedbirleri kapsamında fırına gidemeyenlere her gün pide ulaştırıyor.

Ülke genelinde etkisini gösteren koronavirüs ile ilgili bazı tedbirler alındı. Ramazanda fırınlarında kalabalık ve sıra oluşmaması için iftardan 2 saat önce üretimin durdurulması kararlaştırıldı. Bu kapsamda fırına gidemeyenler için Kızılay Tokat Şubesi her gün pide ulaştırmaya başladı. Her gün farklı bir mahalle belirleyen Kızılay Tokat Şubesi, gönüllü 30 genç ile 600 ramazan pidesi dağıtıyor. Kızılay Tokat Şubesi yönetim kurulu üyesi Nizamettin Gündoğdu, "Her gün farklı bir mahallede ramazan pidesi ikram ediyoruz. Ramazanın geleneksel bir parçası olarak pide ikramında bulunuyoruz. Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının 'evde kal' çağrılarına kulak veren vatandaşlarımız evlerinde kalıyorlar. Biz Kızılay olarak evinde kalan insanlara evlerine kadar sıcak pideyi ulaştırmaya çalışıyoruz. Bunu Kızılay Tokat Şubesi yönetimi ve gönüllü 30 arkadaşımızla birlikte her gün farklı bir mahallede ikramlarda bulunuyoruz. Bunun birkaç boyutu var. Bir tanesi evinde kalan ve evinden çıkamayan insanlara sıcak pidelerini günlük olarak ulaştırıyor olmamız. Bir boyutu, bu çalışmada bulunan gönüllü arkadaşlarımızı hayır işleri ile uğraştırıyoruz. Onlar bu işte meşgul olarak hayırda katkıları bulunuyor ve kendilerini kıymetli hissediyor. Bir başka boyutu da bağışçılarımız. Hayır yapmak isteyen bağışçılarımız bizlere ulaşıyorlar ve biz de Kızılay Tokat Şubesi olarak onların hayırlarını mahallelere ikram ediyoruz. Bizim kanalımızla pide temin eden hayır sahiplerine de teşekkür ediyoruz" dedi.