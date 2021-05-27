Tokat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Tokat'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 65 yaşındaki hasta yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, kentte hayvancılıkla uğraşan Mehmet Taştan'ın vücuduna bir süre önce tarlada çalıştığı sırada kene yapıştı. Keneyi çıkaran Taştan, 5 gün sonra ateş ve halsizlik şikayetiyle Tokat Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

KKKA hastalığı tanısı konan Taştan, kan değerleri düşünce Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan Taştan, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Taştan'ın cenazesi gerekli tedbirler alınarak toprağa verildi.