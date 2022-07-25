Tokat'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören hasta öldü - Son Dakika
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Tokat'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören hasta öldü

25.07.2022 10:52
Tokat'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören hasta öldü

Tokat'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 63 yaşındaki hasta hayatını kaybetti.

Tokat'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 63 yaşındaki hasta hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, KKKA şüphesiyle Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'nde 8 gündür tedavi gören 63 yaşındaki Duran Özcan yaşamını yitirdi.

Duran Özcan'ın, 15 gün önce sırtına yapışan keneyi eşinin çıkardığı, rahatsızlanması üzerine de hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

TOGÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde 2 kişi daha KKKA tedavisi görüyor.

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Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kırım, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören hasta öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tokat'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören hasta öldü - Son Dakika
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