Tokat'ta KKKA teşhisi konulan 3 kişinin tedavisi sürüyor - Son Dakika

TOGÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde 1'i yoğun bakımda, 2'si serviste olmak üzere 3 kişinin tedavisi sürüyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine nisanın sonlarından itibaren KKKA şüphesiyle yaklaşık 140 kişi başvurdu.

Erdoğan, İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzeten Akşener'e yüklendi: Siz kim Fatih kim?

Sanatçı ve AK Parti eski milletvekili Uğur Işılak'tan dikkat çeken aşı çıkışı: Her karşıt görüş kıymetlidir

2020 yılı askeri olarak en çok harcama yapan ülkeler arasında Türkiye, 7.7 milyar dolar ile 16. sırada yer aldı