Tokat'ta KKKA teşhisi konulan 5 kişinin tedavisi sürüyor - Son Dakika

Tokat'ta 5 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisiyle hastanede tedavisi görüyor.

AA muhabirinin yetkililerden edindiği bilgiye göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine nisan ayının sonlarından itibaren KKKA şüphesiyle yaklaşık 100 kişi başvurdu.

Bunlardan bazıları ayakta tedavi edilip evine gönderilirken, bazıları da hastanede tedavi altına alındı.

TOGÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde 5 kişinin tedavisi sürüyor.

Tokat'ta bu sene KKKA şüphesiyle tedavi gören 3 kişi hayatını kaybetti.