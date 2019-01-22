Tokat'ta Kontrolden Çıkan Araç İş Yerine Girdi
1 saat önce
Tokat'ta kontrolden çıkan araç iş yerine girdiTOKAT - Tokat'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç 3 otomobile çarparak bir kırtasiyeye girdi.
Tokat
'ta kontrolden çıkan araç iş yerine girdi
TOKAT - Tokat'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç 3 otomobile çarparak bir kırtasiyeye girdi.
Edinilen bilgiye göre; Çeçenistan
Caddesinden sabah saatlerinde bir iş yerine otomobilin çarpmasının ardından kazanın olduğu yerin karşı tarafında saatler sonra ikinci bir kaza meydana geldi. Üniversite hastanesi yolundan şehir merkezine ilerleyen Ekrem Tayyip K. İdaresindeki 07 CUD 97 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan 3 otomobile çarparak kırtasiye dükkanına girdi. İş yerinin camını kırarak ön tarafının bir bölümü dükkan içine girmesi sonucu ortalık adeta savaş alanına döndü. Oldukça işlek olan yol üzerinde kaza anında yayanın bulunmaması olası bir faciayı önledi. İş yerinde ve 4 araçta maddi hasar oluşurken, kazayı yara almadan atlatan sürücü olayın şokunu yaşadı. Ekrem Tayyip K. aracın kayması sonucu kaza yaptığını ileri sürerek "Aniden oldu, önüme çıkanda olmadı bende nasıl olduğunu anlayamadım. Hızım fazla değildi. Frenle gazı o anda karıştırmış olabilirim. Yıllardır araç kullanıyorum Çamlıbele gidip geliyorum burnum kanamadı. Burda araba durduk yere kaydı. Bende anlamadım şok oldum" diye konuştu. Park halinde otomobilde otururken bir aracın kendi aracına çarparak iş yerine girdiğini ifade eden Oğuzhan Beyazıt, "Otomobilim park halinde içinde oturuyordum o anda birden araç çarparak dükkana girdi. Saniyelik bir olaydı, biraz hızlı idi" diye konuştu.
Kısa süreli yolun tek yönlü trafiğe kanadığı yol araçların çekici ile kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:38 Kaynak: İHA
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