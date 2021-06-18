Tokat'ta kontrolden çıkan otomobil il emniyet müdürlüğü binasının duvarına çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Ardından İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ile eşi Hatice (52) ve oğlu Onur Akar (20) yaralandı.

Tokat 'ta, devrildikten sonra il emniyet müdürlüğü hizmet binasına çarpan otomobildeki çift ile çocukları yaralandı.

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