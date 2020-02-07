Tokat'ta, kontrolden çıkan tır devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat'ta, kontrolden çıkan tır devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Tokat'ta, kontrolden çıkan tır devrildi: 2 yaralı

6 saat önce

Tokat'ta, kontrolden çıkan TIR devrildi: 2 yaralıTOKAT'ta, akşam saatlerinde başlayan kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu, 2 kişi yaralandı.

Tokat'ta, kontrolden çıkan TIR devrildi: 2 yaralı

TOKAT'ta, akşam saatlerinde başlayan kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Tokat- Sivas yolu Kızıliniş mevkiinde meydana geldi. Sivas yönünden Tokat'a giden Mithat Doğan (36) yönetimindeki 19 BN 321 plakalı çimento yüklü TIR, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje devrildi. Kazada, sürücü Doğan ile yanındaki Zekeriya Okur yaralandı. İki yaralıya ilk müdahaleyi gazeteciler yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralılara müdahale etmek için TIR'ın yanına gittikleri sırada, buzlanan yolda dengesini kaybederek düştü. Çevredekilerin desteğiyle kalkan görevliler, iki yaralıyı TIR'dan çıkarıp, Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Trafik ekipleri yağış nedeniyle Tokat'tan Sivas yönüne giden TIR ve benzeri yüksek tonajlı araçların geçişine izin verilmedi. Kar lastiği bulunduran kamyon ve otomobillerin seyrine izin verilirken, karla kaplanan yolun trafiğe açık tutulması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Tokat'ta, kontrolden çıkan tır devrildi: 2 yaralı

Sivas, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mor baklava ile göbek derdine son
İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı Pegasus'un sahibi Ali Sabancı, uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu'nun cenazesinde katıldı Gaziosmanpaşa'da ambulansa yol vermeyen magandalar, sağlık ekiplerinin üzerine yürüdü

Son Dakika Haberleri
01:41 Aşıkların sinema keyfi!
01:41 Ata Demirer'e evlilik soruldu!
00:33 Aşk yaşadıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya yurt dışında görüntülendi
00:33 Kylie Jenner, iç çamaşırsız pozuyla yine adından söz ettirdi! Milyonlarca beğeni aldı
00:12 Eski futbolcu Serhat Akın, yeni mekanı için MasterChef Cemre ile anlaştı!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 05:52:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tokat'ta, kontrolden çıkan tır devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]