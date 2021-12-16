Tokat'ta köpeği tilkiyi boğan kişiye 6 bin lira para cezası verildi - Son Dakika

Tokat'ın Zile ilçesinde köpeği tilkiyi boğan ve bunu sosyal medya hesabından yayımlayan kişiye 6 bin lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Derebaşı köyünde yaşayan T.Y. (29), av sırasında köpeğinin tilkiyi boğduğu anları görüntüleyip sosyal medya hesabından yayımladı.

Görüntünün İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilmesi üzerine Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Zile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.Y'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Y, çıkarıldığı hakimlikçe 6 bin lira idari para cezası uygulanıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.