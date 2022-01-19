Tokat'ta köpeği tüfekle vurduğu iddia edilen kişi hakkında yasal işlem başlatıldı - Son Dakika

Tokat'ta köpeği av tüfeğiyle vurarak yaraladığı öne sürülen kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

İddiaya göre, Çamdere köyünde ormanlık alanda İ.G. (40), av sırasında aynı köyden başka bir kişiye ait kangal cinsi köpeğe tüfekle ateş ederek başından yaraladı.

Olayın bildirilmesi üzerine Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından yaralı köpek, bulunduğu yerden alınarak il merkezindeki veteriner kliniğine götürülüp tedavi ettirildi.

Jandarma, köpeği vuran kişi hakkında tutanak tutarak adli işlem başlattı.