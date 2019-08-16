Tokat'ta korkutan yangın
1 saat önce
Tokat'ın Niksar ilçesinde apartmanın çatısında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.
Tokat Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 08:18 Kaynak: İHA
'ın Niksar
ilçesinde apartmanın çatısında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.
Edinilen bilgiye göre; Niksar ilçe merkezi Bağlar
Mahallesinde 4 katlı bir apartmanın çatısında akşam saatlerinde yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Niksar Belediyesi
itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Apartman sakinleri kısa sürede binadan tahliye edilirken, mahallede korku dolu anlar yaşandı. Polis
vatandaşları sakinleştirmekte zor anlar yaşadı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye
ekipleri yangının çıkış sebebini tespit etmek için inceleme başlattı. - TOKAT
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