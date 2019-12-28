Tokat'ta korkutan yangın - Son Dakika

Tokat'ta korkutan yangın

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, bacanın tutuşması sonucu çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 23.30 sıralarında ilçe merkezindeki Yunus Emre Mahallesi İzzettin Çağpar Caddesi'nde Onur Şahin ve ailesinin oturduğu 2 katlı evde çıktı. Evi ısıtmak için yakılan sobanın bacası alev aldı. Alevler kısa sürede evin çatısına sıçradı. Bakkaldan alışveriş yapmak için evden ayrılan Onur Şahin geri dönerken çatıyı saran alevleri fark ederek eşi Zehra Şahin ve 3 çocuğunu dışarı çıkardı. Şahin'in ihbarıyla olay yerine Erbaa Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Evde büyük çaplı hasar meydana geldi. Evde oturan Onur Şahin, çocukları ve eşini dışarı çıkardıktan sonra itfaiyeyi aradığını, daha sonra eşyaları kurtarmaya çalıştığını ancak başaramadığı ifade etti. Zehra Şahin ise yangının ardından büyük üzüntü yaşadı. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl de olay yerine gelerek itfaiye ekiplerinden yangın ile ilgili bilgi aldı.