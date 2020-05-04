Tokat'ta, korona virüs sebze fidesi üretimine engel olmadı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Tokat'ta, korona virüs sebze fidesi üretimine engel olmadı - Son Dakika Ekonomi

Tokat'ta, korona virüs sebze fidesi üretimine engel olmadı

6 saat önce

Tokat'ta hazır sebze üretimini yaygınlaştırmak amacıyla kurulan seralarda korona virüs, sebze fidesi üretimine engel olmadı.

Tokat'ta, korona virüs sebze fidesi üretimine engel olmadı, System.String[]

Tokat'ta hazır sebze üretimini yaygınlaştırmak amacıyla kurulan seralarda korona virüs, sebze fidesi üretimine engel olmadı.


Türkiye'de tarımda önemli yere sahip olan Tokat'ta çiftçinin korona virüsten etkilenmemesi adına çalışmalar yürütülüyor. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naif Geboloğlu ile Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Doç Dr. Sezer Şahin tarafından serada fide yetiştiriciliğine yönelik ARGE çalışmasının yanı sıra üreticilerin fide talepleri de karşılanıyor. Yaklaşık 5 yıldır üretim yapılan seralarda 1.5 milyon adet sebze fidesi çiftçilere ve hobi bahçesi olan vatandaşlara maliyetine satışa sunuluyor. Geboloğlu, fide üretimini ticari olarak değil yerelde sebze fidesi üretimini yaygınlaştırmak amacında olduklarını söyledi.


Korona virüse karşı üst seviyede önlem alarak çalıştılar


Dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı önlemlerini alarak çalıştırdıklarını ifade eden Geboloğlu, "Bu yıl pandemi nedeniyle tedbirli çalışmak zorundaydık. Sosyal mesafeyi koruyarak, maske ve eldiven takmak suretiyle tedbirlerimizi alarak çalıştık. Tohum ekimlerimizi, sulamalarımızı, bakımlarımızı yaptık. 2 aydır çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Serada günde 10 saat çalışıyoruz. Bugüne kadar çok şükür Covid-19'la ilgili bir sıkıntı yaşamadık. Ama çok zorlandık. Çünkü tedbirleri üst seviyede tutmak zorundaydık. Burada bir arkadaşımızın pozitif sonuç vermesi durumunda belki de bizim seramızı kapatacaklardı. Bu tip riskler vardı dolayısı ile sürekli tedbirlerimizi üst seviyede tuttuk. Bu maliyetlerimizi yükseltti. Ama buna rağmen biz üreticilerimizi maliyetine fide vermek için çabalıyoruz" dedi.


Tokat tarımı Covid-19'dan etkilenmeyecek


Tokat'ın sebze tarımının Covid-19'dan etkilenmeyeceğini ifade eden Geboloğlu, "Bugüne kadar aldığımız bilgiler ve izlenimler bu süreçte kent tarımının bu süreçten etkilenmeyeceği yönünde. Bu anlamda Tarım Bakanlığı ve valiliğin aldıkları tedbirler var. Onlarında etkilerini arazide görüyoruz" diye konuştu.


Fide üretimi ile birlikte endemik türler korunuyor


Serada yerel fidelerin popilasyonunu ürettiklerini ifade eden Geboloğlu, "Tokatlı sağlıklı üretilmiş 'Tokat biberi' fidesini başka bir yerde bulamaz. Bizde bu tür yok olmasın devam etsin diye hem fidesini üretiyoruz. Hemde ıslah çalışmalarını yapıyoruz. Benzer şekilde yerel domates tiplerini de biz burada fide haline getirip arzu edenlere dağıtıyoruz. Bir yanda da bu tipleri biz burada koruma altına almış durumdayız. Maksimum fide maliyetimiz 50 kuruş. Toptan üreticiye 18 - 50 kuruş arasında değişiyor Amatör sebze fidesi yetiştiricilerini de fide satışımız var. Bu sene 30'a yakın çeşit satışa sınacağız. Piyasanın altında fiyatlarla vatandaşımıza fide dağıtımımız oluyor" ifadelerini kullandı.


Kalaycık köyünde çiftçilik yapan Hami Hamarat ise korona virüsün tarımsal faaliyetlere engel olmadığını belirterek, "Mevsimlik işçilerimizi önlemler kapsamında çalışacakları tarlaya getirdik. Çalışmaya devam ediyoruz. Üretimimiz sezon boyunca ara vermeden devam edecek. Devletimizden de desteklerini bekliyoruz" dedi. - TOKAT

Koronavirüs, Türkiye, Tokat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 02:19 Kaynak: İHA


Son Dakika

Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi Polonya, Rus gazına olan bağlılığını azaltacak Baltık boru hattı projesi için İtalyan şirketle anlaşma imzaladı Binlerce çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor Mayıs ayında kiralara en fazla %12,66 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi Koronavirüs salgını nedeniyle kilosu 16 bin TL'ye satılan arı sütüne talep arttı Nisan'da fiyatı en fazla artan ürün sarımsak, en çok düşen ürün ise patlıcan oldu İBB'den askıda fatura uygulaması! İhtiyaç sahiplerinin faturasını hayırseverler ödeyecek Haftanın ilk gününde yükselişini sürdüren gram altın, 386 liradan işlem görüyor Hazine 8 milyar 834 milyon lira borçlandı Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu Koronavirüsün etkisiyle Nisan ayında dış ticaret açığı 3,97 milyar dolar oldu Nisan ayında en fazla ihracatı kimya sektörü yaptı Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı
65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların dışarı çıkacağı gün ve tarihler belli oldu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların dışarı çıkacağı gün ve tarihler belli oldu         
20:57
Hertha Berlin koronavirüs kurallarına uymayan Salomon Kalou'ya ceza verdi Hertha Berlin koronavirüs kurallarına uymayan Salomon Kalou'ya ceza verdi         
20:51
Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın 1 milyon euroluk maaş indirimini kabul etti Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın 1 milyon euroluk maaş indirimini kabul etti         
20:37
Son Dakika: Türkiye'de 4 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 64 artarak 3 bin 461'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 4 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 64 artarak 3 bin 461'e yükseldi         
20:22
Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı? İşte Erdoğan'ın duyurduğu 7 il Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı? İşte Erdoğan'ın duyurduğu 7 il         
20:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak         
20:10
Son Dakika: YKS sınavı 27-28 Haziran'da, LGS sınavı 20 Haziran'da yapılacak Son Dakika: YKS sınavı 27-28 Haziran'da, LGS sınavı 20 Haziran'da yapılacak         
19:52
Öldüğü açıklanan Hiannick Kamba'nın 4 yıl sonra hayatta olduğu ortaya çıktı Öldüğü açıklanan Hiannick Kamba'nın 4 yıl sonra hayatta olduğu ortaya çıktı         
19:33
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgında kademeli normalleşme sürecinin ayrıntılarını açıkladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgında kademeli normalleşme sürecinin ayrıntılarını açıkladı         
19:30
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti         
19:20
Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar         
19:04
Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindim sisteminde de çoğalabiliyor Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindim sisteminde de çoğalabiliyor         
19:02
Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs olduğunu öğrendi Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs olduğunu öğrendi         
18:57
Galatasaray'dan Falcao'yu transfer etmek isteyen River Plate'in yöneticisi Francescoli: Transfer zor ancak oyuncuya bağlı Galatasaray'dan Falcao'yu transfer etmek isteyen River Plate'in yöneticisi Francescoli: Transfer zor ancak oyuncuya bağlı         
18:54
Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı         
18:45
Survivor'da çizilen resimler açık arttırma ile satılacak! Elde edilen gelir Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlanacak Survivor'da çizilen resimler açık arttırma ile satılacak! Elde edilen gelir Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlanacak         
18:28
Estudiantes'in Arjantinli futbolcusu Rojo, karantinada ezeli rakip Boca Juniors'un formasıyla görüntülendi Estudiantes'in Arjantinli futbolcusu Rojo, karantinada ezeli rakip Boca Juniors'un formasıyla görüntülendi         
18:15
Sivas'ta hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden köylü hayatını kaybetti Sivas'ta hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden köylü hayatını kaybetti         
18:12
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 45 seviyelerine ulaştı İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 45 seviyelerine ulaştı         
18:05
Ayşe'nin ölümünde sanık doktor tahliye edildi, kararı duyan anne fenalık geçirdi Ayşe'nin ölümünde sanık doktor tahliye edildi, kararı duyan anne fenalık geçirdi         
18:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Tüm insanlığın ortak malı olmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Tüm insanlığın ortak malı olmalı         
17:52
Brezilyalı futbolcu Neymar, engelli Suriyeli çocuğa teşekkür mesajı yolladı Brezilyalı futbolcu Neymar, engelli Suriyeli çocuğa teşekkür mesajı yolladı         
17:48
Adalet Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan Adalet Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan "Avukatlık Kanun Taslağı"yla ilgili açıklama yaptı         
17:47
Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja bıraktım Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja bıraktım         
17:46
Kim Jong-un geri döndü, Kim Jong-un geri döndü, "kötürüm kaldı" diyen firari vekil özür diledi         
17:32
ABD'yi koronavirüsün ardından katil arı endişesi sardı ABD'yi koronavirüsün ardından katil arı endişesi sardı         
17:11
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1142 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1142 kişi hayatını kaybetti         
17:06
Kontratı dolmasına rağmen evini boşaltmayan Diagne, ev sahibini tehdit etti Kontratı dolmasına rağmen evini boşaltmayan Diagne, ev sahibini tehdit etti         
17:05
Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi         
16:58
Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi         
16:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2020 21:01:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tokat'ta, korona virüs sebze fidesi üretimine engel olmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]