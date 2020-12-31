Tokat'ta, korona virüs tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı - Son Dakika

Tokat'ta, korona virüs tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı
31.12.2020 10:57
Tokat'ta, korona virüs tedbirlerine uymadığı tespit edilen 28 şahsa 27 bin 36 lira para cezası kesildi.
Tokat'ta, korona virüs tedbirlerine uymadığı tespit edilen 28 şahsa 27 bin 36 lira para cezası kesildi.
Tokat'ta il genelinde eş zamanlı olarak yapılan güven huzur uygulamasında korona virüs önlemlerine uymayanlara ceza yağdı. Yapılan uygulamada sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 6 şahsa 7 bin 236 lira, maske takmadığı tespit edilen 5 şahsa 4 bin 500 lira, sigara içmeme kuralını ihlal eden 17 şahsa 15 bin 300 lira ceza kesildi. Ayrıca korona virüs tedbirlerine riayet etmeyen 1 işyerine 789 TL idari para cezası uygulanarak faaliyetten men edildi. - TOKAT
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