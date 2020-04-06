Tokat'ta koronavirüs tedavisi biten hemşire alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

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Tokat'ta koronavirüs tedavisi biten hemşire alkışlarla taburcu edildi
6 saat önce
Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konan hemşirenin tedavisi tamamlandı.
Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konan hemşirenin tedavisi tamamlandı.
Turhal Devlet Hastanesi acil servisinde çalışan evli ve 2 çocuk annesi hemşire Özlem Şirinyaşar, tedavi gördüğü Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesinden doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.
Şirinyaşar'ın 14 gün boyunca evinde izole olacağı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 05:38 Kaynak: AA
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