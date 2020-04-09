Tokat'ta koronavirüs tedavisi tamamlanan müftü taburcu edildi - Son Dakika

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Tokat'ta koronavirüs tedavisi tamamlanan müftü taburcu edildi
6 saat önce
Tokat'ın Zile ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan Zile Müftüsü İdris Özarslan, evine gönderildi.
Tokat'ın Zile ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan Zile Müftüsü İdris Özarslan, evine gönderildi.
Kovid-19 teşhisiyle Tokat Devlet Hastanesi'ne 15 gün önce yatırılan 62 yaşındaki Özarslan'ın tedavisi tamamlandı.
Son testlerinin negatif çıkmasının ardından Özarslan taburcu edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 05:42 Kaynak: AA
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