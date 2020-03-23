Tokat'ta koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Tokat'ta yeni tip koronavirüs (kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler sürüyor.



Tokat Belediyesi ekipleri, toplu kullanım alanlarını ve kamu binalarını dezenfekte etti.



Erbaa, Niksar, Reşadiye ve Yeşilyurt ilçelerinde de belediye ekipleri yolcu minibüsleri, kamu binaları ve ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışması yaptı.

İl merkezi ve ilçelerde belediye ekipleri kaldırımları ve yolları da temizledi.

Polis ve jandarma ekipleri 65 yaş ve üstü yaşlıların ihtiyaçlarını giderdi. Polis ekipleri çarşıda ve parklarda gezen yaşlıları uyararak evlerine gitmelerini sağladı.